Киев, , 18:52 — REGNUM

На Донбассе впервые договорились об установлении бессрочного перемирия с возможностью наказания воюющих сторон за его невыполнение. Об этом 18 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов вывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

При этом он не знает, будут ли украинские войска «сразу давать ответ» на вражеские обстрелы или после того, как будет проведено расследование, которое подтвердит факт нарушения перемирия.

«Речь идет о том, чтобы сейчас установить бессрочное перемирие. До этого все перемирия, которые устанавливались: хлебные, по случаю начала учебного года, праздники и прочее, нарушались. Сейчас речь идет о том, чтобы установить постоянное перемирие. Это большой вызов. Введение ответственности за эти нарушения», — сказал Романенко.

При этом он призвал украинскую и российскую сторону согласовать списки взаимоудерживаемых лиц, которые находятся на территории Украины, России, Крыма, Донецка и Луганска.

«Есть реакция президента Зеленского на обмен после телефонного разговора с Путиным. Он сказал, что тоже согласился провести обмен в формате «всех на всех», но вопрос в том, кто эти все? Есть все в Крыму, в России и в так называемых двух республиках на Донбассе. Специалисты должны согласовать списки всех украинцев в этих местах. Также россияне должны определиться… Вопрос по морякам идет отдельно», — рассказал Романенко.

Как сообщало ИА REGNUMранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный заявил, что договоренность о бессрочном прекращении огня с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.

При этом он сообщил, что в Минске украинская сторона договорилась с представителями ДНР и ЛНР о масштабном обмене пленными, но представители России якобы заблокировали процесс. По его словам, Украина была готова провести обмен пленными в соотношении 208 на 69 хоть сегодня. «Этому возразил Кремль, представители Москвы», — уточнил Бессмертный.