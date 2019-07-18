Киев, 18 июля 2019, 18:52 — REGNUM
На Донбассе впервые договорились об установлении бессрочного перемирия с возможностью наказания воюющих сторон за его невыполнение. Об этом 18 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов вывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
При этом он не знает, будут ли украинские войска «сразу давать ответ» на вражеские обстрелы или после того, как будет проведено расследование, которое подтвердит факт нарушения перемирия.
При этом он призвал украинскую и российскую сторону согласовать списки взаимоудерживаемых лиц, которые находятся на территории Украины, России, Крыма, Донецка и Луганска.
Как сообщало ИА REGNUMранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный заявил, что договоренность о бессрочном прекращении огня с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.
При этом он сообщил, что в Минске украинская сторона договорилась с представителями ДНР и ЛНР о масштабном обмене пленными, но представители России якобы заблокировали процесс. По его словам, Украина была готова провести обмен пленными в соотношении 208 на 69 хоть сегодня. «Этому возразил Кремль, представители Москвы», — уточнил Бессмертный.