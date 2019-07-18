Доха, , 18:44 — REGNUM

В ходе недавних рейды итальянской полиции были найдены значительные запасы оружия и боеприпасов. Они принадлежали неонацистской организации, члены которой принимали участие в конфликте в Донбассе со стороны Украины. Оружие было в основном из Австрии, Германии и США. Среди найденного оказалась и французская ракета класса «воздух-воздух» Matra Super 530.

Данная ракета ранее принадлежала вооруженным силам Катара. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

МИД Катара заявил, что «захваченная ракета Matra Super530 была продана Катаром в 1994 году в рамках сделки, которая включала 40 ракет Matra Super 530, дружественной стране, которая не будет названа на данном моменте расследования». Катар участвует в расследовании итальянской полиции и выразил обеспокоенность тем, что данное оружие оказалось у третьей негосударственной стороны.

Итальянская полиция заявила, что подозреваемые пытались продать ракету. Об этом свидетельствует их общение в мессенджере WhatsApp. Последующие проверки показали, что оружие было в рабочем состоянии, но не имело заряда взрывчатого вещества.

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