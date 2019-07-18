Копенгаген, , 18:39 — REGNUM

Из-за скандала с отмыванием денег эстонский филиал Danske Bank за период январь-июль 2019 года лишился более 13 тыс. клиентов, сообщает Postimees.

Также за указанный период чистая прибыль банка упала на 24% до 7 млрд датских крон или 937,4 млн евро. Уменьшилась и торговая прибыль на 15%, то есть до 281.2 млн евро.

В распространённом Danske Bank сообщении указано, что на удовлетворённость клиентов банка и отток розничных клиентов в Дании негативно повлиял «эстонский инцидент». Отмечается однако, что по сравнению с прошлыми кварталами сейчас наблюдается улучшение ситуации.

По словам исполнительного директора банка Криса Вогельзанга, на прибыльность в первом полугодии 2019 года значительно повлияли увеличившиеся расходы на контроль соответствия, скудная интерес-среда и давление на норму прибыли.

«В следующие месяцы в нашем фокусе анализ нашей дальнейшей стратегии. В течение этого года мы сообщим, как Danske сможет обеспечить великолепный показатель удовлетворенности клиентов», — рассказал Вогельзанг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Danske Bank в 2019 году опустился с традиционно занимаемого первого места (по степени доверия) на пятое, уступив первенство другому крупному банку Дании — Jyske Bank — в том числе из-за скандала, связанного с отмыванием денег, и слабости руководства банка.

Напомним, крупнейший датский банк оказался в центре скандала летом 2018 в связи с информацией об отмывании денег. В кредитной организации было проведено расследование. Выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны до $30 млрд — тем, кто проживают в России и в странах бывшего СССР. В связи со скандалом в сентябре 2018 года пост покинул главный исполнительный директор финансовой организации Томас Борген.

Читайте также: Крупнейший банк Дании Danske Bank стремительно теряет поддержку клиентов

Читайте ранее в этом сюжете: Скандальный уход датского Danske Bank из Эстонии: подробности