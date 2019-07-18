Пекин, , 18:38 — REGNUM

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил с избранием нового президента Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Урсулу фон дер Ляйен, высоко оценив положительные тенденции развития в китайско-европейских отношениях, сообщает 18 июля Синьхуа.

По словам китайского премьера, в КНР всегда поддерживали процесс европейской интеграции, придавали первоочередное значение развитию диалога с Европой и высоко ценили статус и роль ЕЭК.

В поздравительной телеграмме также говорится о готовности Китая вместе с европейской стороной работать над выходом двусторонних отношений на уровень всестороннего стратегического партнерства.