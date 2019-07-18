Тбилиси, , 18:32 — REGNUM

Новый владелец телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволит только генерального директора телекомпании Нику Гварамию. Заявление такого содержания Халваши распространил после того, как ЕСПЧ обнародовал решение, вынесенное по иску уже бывших владельцев телекомпании.

«Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что единственным законным владельцем телекомпании «Рустави 2» являюсь я и эту телекомпанию у меня отобрали Михаил Саакашвили и «Национальное движение». Сегодня Страсбургский суд отменил введенное им же временное ограничение. Сейчас уже снят последний барьер, так как по регламенту Страсбургского суда как введение временного мероприятия, так и решение о его отмене обжалованию не подлежит, и правительство Грузии обязано немедленно исполнить решение Верховного суда Грузии, которым мне возвращена телекомпания», — говорится в заявлении Кибара Халваши.

Он обещает, что редакционная политика телекомпании не изменится, «Рустави 2» по-прежнему останется независимой телекомпанией, сам владелец в журналистскую деятельность вмешиваться не будет, а посему надеется, что коллектив телекомпании продолжит работу в прежнем составе за одним исключением. И этим исключением является именно Ника Гварамия.

«Изменения коснутся только одного человека, который в действительности назначен тем режимом, который отобрал у меня компанию. Он не сможет продолжать работу в компании ни в статусе журналиста, ни тем более в статусе генерального директора», — заявил Халваши.

Вместо Ники Гварамии новый владелец назначил на должность гендиректора своего адвоката Паату Салия, перед которым поставил задачу обеспечения бесперебойной работы телекомпании и изучения финансового состояния компании, для чего новый руководитель должен пригласить международную аудиторскую компанию.

Национальное агентство публичного реестра в ускоренном порядке рассмотрело как заявление Кибара Халваши о регистрации его владельцем телекомпании, так и заявление о назначении гендиректором адвоката Пааты Салия и оба заявления удовлетворило.

На развивающиеся с такой быстротой и не в пользу бывших владельцев «Рустави 2» и стоящей за ней политической силы так же моментально откликнулись лидеры «Национального движения», представители партнерских оппозиционных партий и многочисленных неправительственных организаций, которые в один голос заявили, что решением Страсбургского суда нынешнее правительство Грузии «фактически вырыло себе могилу». Ника Гварамия сослался на заключенный с ним контракт, где говорится, что даже в случае смены владельца телекомпании гендиректора изменения не коснутся. Гварамия также сообщил, что за нарушение контракта и его увольнение новый владелец должен, согласно того же контракта, заплатить ему в виде компенсации 5 миллионов лари. На такое требование Гварамия отреагировал уже новый гендиректор телекомпании Паата Салия, который заявил, что ни самого контракта он не знает, ни 5 миллионов платить Гварамии не собирается.

Согласно новой записи в Национальном агентстве публичного реестра Министерства юстиции Грузии, с сегодняшнего дня владельцем «Рустави 2» является Кибар Халваши, причем 60% долей телекомпании владеет он лично, а остальные 40% принадлежат его же компании ООО «Панорама».

Сотрудники телеканала в ожидании нового руководства пока делают лишь негативные оценки и требуют оставить генеральным директором Нику Гварамия. Отдельные заявления по этому поводу сделали творческие коллективы различных передач и съемочных групп.

Ника Гварамия обвиняет в сложившейся ситуации нынешнее правительство и прежде всего председателя правящей партии Бидзину Иванишвили и министра юстиции Тею Цулукиани и обещает, что следующее правительство Грузии обязательно отправит в тюрьму всех, кто довел «Рустави 2» до такого результата. Ника Гварамия в одном из своих комментариев заявил, что не ожидал от Страсбургского суда именно такого решения, а также выразил удивление, почему молчат западные партнеры, друзья «Национального движения».

Бизнесмен Кибар Халваши начал судиться с уже бывшими владельцами «Рустави 2» в 2015 году. Согласно иску, который он подал в Тбилисский городской суд, правительство Саакашвили вынудило его уступить телекомпанию приближенным к «Национальному движению» бизнесменам. Суд первой инстанции иск Халваши удовлетворил, а апелляционный и Верховный суды подтвердили это решение и признали Халваши законным владельцем, после чего адвокаты «Рустави 2» внесли иск в ЕСПЧ. Сегодня Страсбургский суд огласил решение, согласно которому никаких нарушений в данном деле выявлено не было, а посему владельцем телекомпании был признан Халваши.

Напомним, что телекомпания «Рустави 2» особенно «прославилась» после того, как ее ведущий Георгий Габуния выступил в прямом эфире с нецензурным обращением к президенту России. Не исключено, что такая выходка журналиста, скорее всего, запланированная в «высших эшелонах» телекомпании, сыграла свою косвенную роль в решении ЕСПЧ в пользу Халваши.