Тбилиси, , 18:17 — REGNUM

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Новым генеральным директором «Рустави 2» назначен Паата Салия. Эту кадровую перестановку уже утвердил Гражданский реестр министерства юстиции и Грузии.

Уточняется, что решение о снятии Гварамии и назначении Салия было принято на заседании акционеров и партнёров телеканала.

Стоит отметить, что бизнесмен Кибар Халваши, который вскоре должен получить в свое владение телеканала «Рустави 2» по решению Европейского суда по правам человека, заявил, что как только он получит контроль над каналом, то обязательно уволит Гварамию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после того, как в эфире «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P.S. с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина, а также его родителей.

Гендиректор «Рустави 2» Гварамия заявил, что полостью поддерживает слова Габунии. Тем не менее под давлением акционеров он согласился отстранить телеведущего от работы на два месяца.

Позднее сам Гварамия заявил, что «готов ссать» в минеральную воду «боржоми» и грузинские вина, лишь бы они не поставлялись в Россию.