Пекин, , 18:14 — REGNUM

В Россию для участия в стартующих 3 августа Армейских международных играх отбыл военный эшелон с военнослужащими и боевой техникой НОАК, сообщает 18 июля Синьхуа со ссылкой на китайскую газету People’s Liberation Army Daily.

После перегрузки на российской станции Забайкалье, эшелон совершит пять разгрузок на станциях Абакан, Озеро Андреевское, Рязань, Владимирский лагерь, подмосковное Селятино. Общий маршрут эшелона составляет 11 тыс. км, время в пути более 20 дней.

Армейские игры в этом году пойдут в десяти странах, в том числе России, Китае, Белоруссии и Казахстане.