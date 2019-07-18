Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM

Власти Российской Федерации всячески приветствую подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сегодня, 18 июля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком. Встреча прошла в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

«Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем», — сказал президент России.

Также Путин поблагодарил Медведчука за то, что тот проинформировал российского лидера о своих контактах в Страсбурге с депутатами евросоюзного парламента.

Напомним, что Медведчук 17 июля представил в Евросоюзном парламенте план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данный план основан на Минских соглашениях.

Путин подчеркнул, что Москва всячески привествует урегулирование в Донбассе, особенно на основе Минских соглашений. Также президент России пообещал поддержку тем политическим силам, которые будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе именно на основе Минских соглашений.

При этом президент России считает, что полноценное урегулирование в Донбассе возможно только при прямом контакте Киева с властями Донецкой и Луганской Народных Республик. Ни один конфликт в новейшей истории никогда не решался без прямых переговоров противоборствующих стран, напомнил Путин.