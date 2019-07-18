Рим, , 17:51 — REGNUM

Профильная комиссия нижней палаты парламента Италии утвердила поправку к закону о безопасности, согласно которой у всех собственников кораблей (в том числе у перевозчиков мигрантов) будут изымать их суда за вход в воды Италии без получения разрешения, сообщила на своей странице в Facebook в четверг, 18 июля, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Одновременно с этим комиссия утвердила поправку, согласно которой арест капитанов таких кораблей станет обязательным. Сейчас закон лишь допускает такую возможность, чем в ряде случаев и пользуются итальянские судьи, не арестовывая капитанов кораблей, перевозящих нелегальных мигрантов.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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