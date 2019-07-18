Рим, , 17:45 — REGNUM

Слушать выступление нового главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, особенно ее слова, направленные против партий — сторонниц национального суверенитета стран ЕС, было «противно», заявил в четверг, 18 июля, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Il Primato Nazionale.

Позиция фон дер Ляйен, в частности, по вопросу о нелегальной миграции, не совпадает с позицией большинства граждан Италии, которую те выразили в ходе выборов в Европарламент, отметил Сальвини.

По его словам, при таких условиях «Лига» не могла даже рассматривать вопрос о поддержке фон дер Ляйен, голосование же депутатов других итальянских партий, которые поддержали ее кандидатуру, было по отношению к согражданам «предательством», сказал лидер «Лиги».

В ходе своего выступления в Европарламенте 16 июля Урсула фон дер Ляйен дала уклончивый ответ на вопрос о нелегальной миграции — по ее словам, ЕС должен одновременно принимать мигрантов и бороться с нелегальной миграцией. На заявление одного из депутатов от партий — сторонниц национальных суверенитетов о том, что партия будет голосовать против ее кандидатуры, фон дер Ляйен сказала, что для нее это большая честь.