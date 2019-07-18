Рим, , 17:40 — REGNUM

Оппозиционный итальянский журнал Espresso в четверг, 18 июля, сообщил о предстоящей публикации новых данных, якобы доказывающих получение партией Маттео Сальвини средств из России.

В анонсе материала указано, что будут представлены, в том числе, и служебные записки компании «Газпромнефть». По версии журналистов, российские и итальянские энергетические компании, в том числе Газпром, «Роснефть» и Eni, договаривались о заключении сделки, конечным результатом которой должно было стать получение «Лигой» 65 млн евро.

Участники разговора в ресторане «Метрополь», запись которого была ранее опубликована в СМИ, подтвердили факт проведения деловых переговоров, но отрицают, что эти переговоры были как-либо связаны с политикой вообще и с «Лигой» в частности. В «Лиге» считают, что оппозиционные журналисты подгоняют факты под необходимую им картинку и выдают деловые переговоры за доказательства финансирование партии из-за рубежа.

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса. Еще один участник разговора в ресторане «Метрополь» заявил журналистам, что ничего противозаконного в этой беседе не было.

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