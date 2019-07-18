Таллин, , 17:38 — REGNUM

Инициатива эстонской Партии Реформ по предоставлению двойного гражданства не была поддержана на прошедшем сегодня, 18 июля, заседании правительства Эстонии, сообщает Postimees.

В пресс-службе правительства сообщили, что законопроект не был поддержан, так как его измененная версия не отличается от ранее представленной. Ранее подобную инициативу парламентская фракция Партии Реформ уже представляла 2 раза на рассмотрение — 9 мая и 8 октября 2018 года — и дважды кабинет министров не поддержал законопроект.

Обоснование отказа заключалось в том, что предоставление права на обладание несколькими гражданствами только гражданам по рождению или части из них ставит в неравное положение тех граждан, кому это не разрешается. Прежде всего это касается русскоговорящих жителей Эстонии, получивших гражданство путем натурализации.

Также эстонский кабмин не согласен с пунктом законопроекта, в котором говорится, что «двойное гражданство не предоставляется лицам, ранее проживавшим на территории, входящей сейчас в состав Российской Федерации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложенный законопроект подразумевает поправки, согласно которым эстонским гражданам может быть разрешено иметь множественное гражданство по рождению. Также они предусматривают возможность восстановить эстонское гражданство для тех лиц, кто получил его до февраля 1992 года, но были вынуждены отказаться от него или посчитали гражданство утраченным

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