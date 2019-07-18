Вильнюс, , 17:36 — REGNUM

Сейм Литвы сегодня, 18 июля, утвердил в должности командующего армией Литвы генерал-майора Вальдемараса Рупшиса, одновременно отправив в запас бывшего командующего Йонаса Жукаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жукас, при этом, по словам советника президента Литвы Гитанаса Науседы, может получить должность в канцелярии президента и пополнить команду Науседы.

Напомним, что во время предвыборной кампании Науседа попал в скандал после тайной встречи с Жукасом. Во время предвыборной гонки весной 2019 года Науседу заподозрили в бизнес-интересах в обеспечении литовской армии.

Он через главного лоббиста литовского бизнеса, председателя конфедерации предпринимателей Литвы Валдаса Суткуса, тайно встретился с командующим армией Литвы Витаутасом Жукасом. Когда информация просочилась, её интерпретировали так, что Науседа хочет заручиться поддержкой армии, а Суткус — оборонными заказами и будущим бизнесом «на стволах». Жукас — дальнейшей карьерой после выхода в запас. Стороны тогда обвинения отвергли, но скандал не стихал несколько недель.