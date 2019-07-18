Калининград, , 17:34 — REGNUM

Новый спортивный комплекс в Калининграде с бассейном олимпийского класса должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Здание общей площадью в 11 тыс. квадратных метров появится в городском парке Южный. Об этом, осматривая строительную площадку, рассказала региональный министр спорта Наталья Ищенко.

На базе комплекса будет действовать областная спортивная школа по современному пятиборью. Сам бассейн будет насчитывать десять дорожек длинной 50 метров с трибунами на 500 мест. Также в комплексе будут действовать залы для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки. Предусмотрено строительство и детского бассейна.

Сумма проекта составляет 400 млн рублей, 2/3 покрывает федеральный бюджет.