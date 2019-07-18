Рим, , 17:31 — REGNUM

Представители двух правящих партий Италии в Европарламенте по-разному проголосовали по вопросу об утверждении резолюции с призывом ввести новые санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает Affari Italiani в четверг, 18 июля.

Депутаты «Лиги» Маттео Сальвини вместе с депутатами либеральной Демократической партии и партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» проголосовали за, парламентарии от «Движения 5 звезд» воздержались. Резолюция была принята.

Ранее именно руководители «Движения 5 звезд» высказывались против вмешательства третьих стран в ситуацию в Венесуэле, в «Лиге» по этому вопросу поддерживают США.

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