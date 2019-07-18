Киев, , 17:31 — REGNUM

Высший антикоррупционный суд Украины не является карательным органом, но правоохранительная система должна выносить обвинительные приговоры известным мошенникам и бандитам. Об этом 18 июля заявил на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики президент Украины Владимир Зеленский.

«Никто не имеет права влиять на суд, он не является карательным органом. Но он не является только площадкой для адвокатов, потому что общество хочет приговоров. Это не карательный орган, но нам нужны обвинительные приговоры… Именно приговоры тем людям, которые являются мошенниками, бандитами, которых все общество не только знает их фамилии, они уже звезды. Их все знают, знают где они живут. Сегодня они ничего не боятся, кроме приговоров, ничего», — сказал Зеленский.

В свою очередь глава набсовета организации «Сеть правового развития» Лариса Денисенко призвала антикоррупционные органы профессионально готовить материалы уголовных производств, чтобы не нарушить права человека.

«Антикоррупционный суд не является карательным инструментом, не является карательным институтом. Требовать от него приговор — это очень ошибочный путь… Трудно будет объяснить, если в суд зайдут некачественные материалы дела. Преимущество защиты прав человека над желанием государства карать преступников — это суть верховенства права», — сказала Денисенко.

При этом она призвала власти установить прозрачные и понятные процедуры для работы судебной системы и антикоррупционных органов. Денисенко отметила, что это позволит защитить права человека.

«Этот суд никогда не превратится не на цирк, не на ярмарку адвокатов. Система правосудия так работает, что есть соревновательный процесс. Это абсолютно нормально, когда есть подготовленный прокурор, когда есть подготовленный адвокат или адвокатка, судейство. Люди много чего хотят: чтобы все стали бедными или, чтобы все стали богатыми. Есть процедура. Если мы все будем придерживаться процедуры, тогда не будет возникать желания ориентироваться на желания людей, даже справедливые желания людей. Когда будет действовать понятная всем процедура, тогда и будут приговоры, которые будут справедливыми и для человека, и для общества, и для правосудия», — сказала Денисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент Зеленский поменял состав Национального совета по антикоррупционной политике. Вместо депутата от фракции Блок Петра Порошенко Мустафы Джемилева его возглавил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Также в его состав вошли директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, глава Госбюро расследований Роман Труба, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, зампредседатель Национальной полиции Игорь Купранец, глава Антикоррупционного суда Елена Танасевич, глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин, глава «Антикоррупционного штаба» Галина Янченко, исполнительный директор «Transparency International Украина» Андрей Боровик и другие.