Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему коллеге президенту Российской Федерации Владимиру Путину подготовить программу стратегии интеграции России и Белоруссии до 8 декабря 2019 года. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 18 июля, на переговорах с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По словам Лукашенко, граждане России и Белоруссии ждут от руководства двух стран конкретных решений по вопросу интеграции. В связи с этим Лукашенко предлагает установит конкретную дату, к которой должна быть подготовлена конкретная программа по интеграции.

«Я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего госсовета, или мы, как договоримся, все это утвердить: и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в декабре 2019 года будет отмечаться 20-летие Союзного договора России и Белоруссии. В связи с этим властям обеих стран нужно что-то предъявить своим гражданам.

«Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он добавил, что на 80−90% программа интеграции согласована.