Рим, , 17:26 — REGNUM

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин потребовал от вице-премьера Маттео Сальвини опубликовать доказательства своих слов об «украинской группе», якобы готовившей против него теракт, передает Mediaset в четверг, 18 июля.

В противном случае Сальвини следует опровергнуть собственные заявления, которые «вызвали тревогу на Украине, в нашем посольстве и в украинской общине в Италии», заявил посол.

Одновременно с этим Перелыгин предложил Сальвини «полное сотрудничество с украинским правительством» по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 июля вице-премьер Италии заявил, что обыски в Турине, в рамках которых у представителей крайне правых организаций, участники которых воевали в Донбассе на стороне украинской армии, был обнаружен целый арсенал вооружения, проводились в рамках расследования о подготовке теракта против него. По данным спецслужб, «украинская группа намеревалась покушаться на мою жизнь», сказал Сальвини.

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