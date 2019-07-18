Президент России Владимир Путин 19 июля посещает Магнитогорск. Он откроет новое горно-обогатительное подразделение Магнитогорского меткомбината — агломерационную фабрику №5 — и проведёт рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Отметим, в Магнитогорске Владимир Путин бывает часто. Впервые он посетил город 9 декабря 2000 года. А последняя его поездка произошла 31 декабря 2018 г. и была связана с обрушением седьмого подъезда дома на проспекте Карла Маркса. Тогда в результате ЧП погибли шестеро детей и 33 взрослых.