19 Июля
 
1:16

СМИ: на Южном Урале ожидают визит Путина в День металлурга

О планах Путина посетить Магнитогорск стало известно 17 июля. Ожидается, что глава государства станет гостем празднования Дня металлурга 19 июля. В планах Путина — посещение ММК.