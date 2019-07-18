Москва, , 17:36 — REGNUM

Шестой форум регионов России и Белоруссии вышел за те рамки, в которых он задумывался, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом она заявила, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 18 июля на брифинге, посвящённом окончанию работы данного форума.

«Удалось и получилось. Есть удовлетворение, — сказал Матвиенко. — Всё, что задумали, не только реализовали, но и перевыполнили. Шестой форум вышел за рамки форума в том понимании, как мы его задумывали. Он стал настолько широким, масштабным и охватывающим настолько широкий круг вопрос, что объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога, в которой участвуют не только главы регионов и муниципальных образований, но и деловые люди. То есть к этой площадке тянутся, и не потому, что поговорить надо, а потому что наш форум всегда нацелен на результат. И мы этого результата добиваемся».

Матвиенко также отметила, что форум способен не только генерировать идеи, но и является эффективным средством по достижению целей.

«Очень важно, что по сути сегодня регионы стали точками роста межгосударственных отношений. Именно регионы в сложные и трудные годы сохранили достаточно высокий уровень межгосударственных отношений, экономических связей и тем самым спасли союзное государство на этапе его формирования», — подчеркнула спикер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, национальные деловые советы РФ и Белоруссии предложили предоставить площадку для рабочих обсуждений экономических проектов союзного государства. По его словам, на прошедшем заседании советов были подписаны контракты на общую сумму 8 млрд российских рублей. Однако, по словам председателя, людям сегодня не хватает заинтересованности, мотивации и даже информации о возможностях, которыми обладают Белоруссия и регионы РФ.

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