Украина, , 16:47 — REGNUM

Правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного природного газа из Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 июля, пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителя президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрея Геруса.

По словам Геруса, решение о введении специальных пошлин, но российскую солярку и СПГ кабинет министров принял 17 июля.

Специальные пошлины колеблются в диапазоне от 1,75 до 4%. Пошлины касаются российского дизельного топлива, импортируемого по трубопроводам, а также поставляемого на Украину российского сжиженного газа. Пошьины начнут действовать с августа 2019 года.

Уточняется, что с 1 августа пошлины на российскую солярку составят 3,75%, а в октябре 2019 года — уже 4%. Пошлины на российский СПГ с августа составят 1,75%, а с октября — 3%.

Герус пояснил, что с помощью этих пошлин власти хотят снять сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникает по причине логистики и ряда других факторов. К примеру, типичная рыночная маржа в крупных оптовых поставках дизельного топлива составляет $10−12 с тонны, а при поставках через трубопровод такая маржа составляет уже $35−40 с тонны.