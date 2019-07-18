Москва, , 17:46 — REGNUM

По итогам VI форума регионов России и Белоруссии подготовлен очень качественный и содержательный документ, считает председатель национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 18 июля в рамках итогового брифинга.

«У нас получился хороший итоговый документ, — сказал Мясникович. — В нём очень много конкретных вещей. И молодёжная политика, и вопросы исторической памяти. И вопрос образовательных программ. Но когда мы говорили о развитии гуманитарной сферы, то не забывали и иные вопросы. Например, вопросы большой политики. Кроме того, нас в Белоруссии беспокоят вопросы, касающиеся реставрации. Ваша российская школа реставрации — это мировой уровень и мировое имя. У нас это слабее».

Кроме того, Мясникович отметил, что в рамках форума было заключено 84 соглашения, которые конкретизировали подходы в гуманитарной сфере.

«Мы очень рады, что главы наших государств договорились о принципиальных подходах по проекту программы действий союзного договора, — добавил Мясникович. — Белорусская сторона довольна результатами. Мы действительно приобрели достаточно много и в региональном плане, и на федеральном уровне для Белоруссии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля завершил работу VI Форум регионов России и Белоруссии на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России». В 2019 году он прошел в Санкт-Петербурге.

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