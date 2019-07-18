Москва, 18 июля 2019, 17:46 — REGNUM
По итогам VI форума регионов России и Белоруссии подготовлен очень качественный и содержательный документ, считает председатель национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 18 июля в рамках итогового брифинга.
Кроме того, Мясникович отметил, что в рамках форума было заключено 84 соглашения, которые конкретизировали подходы в гуманитарной сфере.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля завершил работу VI Форум регионов России и Белоруссии на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России». В 2019 году он прошел в Санкт-Петербурге.
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