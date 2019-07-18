Рига, , 16:31 — REGNUM

Против строительства терминала СПГ в Рижском заливе в районе Скулте выступили две с половиной тысячи латвийцев, сообщает новостной портал delfi.lv

Жители Кримулдского, Саулкрастского, Сейского и Лимбажского краев, где проходили общественные слушания данного проекта, не получили ответов на многие вопросы о возможных последствиях строительства терминала от авторов проекта компании Skulte LNG Terminal и выступили против.

Инициативная группа в Лимбажи и Саулкрасты уже запустила сбор подписей против строительства газопровода и терминала. Соответствующее письмо за 5 дней подписало 2530 жителей и затем было направлено в Государственное бюро по надзору за окружающей средой.

Несмотря на большое количество недовольных, у авторов инициативы компании есть план по получению разрешения на постройку: они оставят принятие окончательного решения за правительством Латвии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект терминала СПГ в Рижском заливе на северо-западе акватории порта Скулте находится в начальной стадии. Расстояние от берега до терминала составит 2,5 км. Планируется, что терминал будет принимать корабли вместительностью от 40 000 до 174 000 кубических метров и будет связан через газовый трубопровод с подземным хранилищем газа в Инчукалнсе.

Многие жители настроены негативно к проекту из-за отсутствия оценки его влияния на их повседневную жизнь, окружающую среду и туризм. Прежде всего они обеспокоены тем, что упадут цены на недвижимость, появится шум и неприятный запах, и будет нанесен вред морской флоре и фауне.

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