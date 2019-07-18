Рига, 18 июля 2019, 16:28 — REGNUM
Проект электрификации Латвийской железнодорожной дороги был одобрен независимыми экспертами Европейской комиссии по технической помощи (JASPERS Independent Quality Review). Теперь он передан для принятия окончательного решения в Еврокомиссию. Об этом сообщает новостной портал Baltic-course со ссылкой на пресс-службу ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz).
Общая стоимость проекта оценивается в 441 млн евро. LDz рассчитывает реализовать его с помощь средств фондов ЕC в размере 347 млн евро, а также привлечь дополнительные средства Европейского Инвестиционного банка. После получения положительного отзыва от ЕС проект будет утверждаться Центральным агентством по финансам и договорам.
Сегодня электротяга на латвийских ж/д используется лишь для пассажирских перевозок, а все грузовые выполняются на дизельной тяге. Согласно плану LDz, главные линии железнодорожной сети будут электрифицированы переменным током напряжением 2×25 кВ. Это позволит повысить эффективность транспорта, поощрить использование дружественных окружающей среде технологий, укрепить международную конкурентоспособность латвийского транзита, а также снизить затраты грузоперевозчиков.