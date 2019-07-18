Рига, , 16:28 — REGNUM

Проект электрификации Латвийской железнодорожной дороги был одобрен независимыми экспертами Европейской комиссии по технической помощи (JASPERS Independent Quality Review). Теперь он передан для принятия окончательного решения в Еврокомиссию. Об этом сообщает новостной портал Baltic-course со ссылкой на пресс-службу ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz).

Общая стоимость проекта оценивается в 441 млн евро. LDz рассчитывает реализовать его с помощь средств фондов ЕC в размере 347 млн евро, а также привлечь дополнительные средства Европейского Инвестиционного банка. После получения положительного отзыва от ЕС проект будет утверждаться Центральным агентством по финансам и договорам.

Сегодня электротяга на латвийских ж/д используется лишь для пассажирских перевозок, а все грузовые выполняются на дизельной тяге. Согласно плану LDz, главные линии железнодорожной сети будут электрифицированы переменным током напряжением 2×25 кВ. Это позволит повысить эффективность транспорта, поощрить использование дружественных окружающей среде технологий, укрепить международную конкурентоспособность латвийского транзита, а также снизить затраты грузоперевозчиков.

«В августе Латвийская железная дорога отмечает 100-летие, и я доволен тем, что в канун этого события мы получили положительное решение Еврокомиссии. Это решение дает стабильную основу для уверенности в том, что роль станового хребта транспортной системы Латвии в сфере пассажирских перевозок будет осуществлять современный и экологичный железнодорожный транспорт. К тому же, оно означает и новый шаг на пути Латвии к соответствию основным принципам ЕС, направленным на создание дружественной окружающей среде транспортной системы, а также будет существенно способствовать международной конкурентоспособности Латвии в транспортных коридорах Север — Юг и Запад — Восток», — рассказал президент Ldz Эдвин Берзиньш.