Берлин, , 00:41 — REGNUM

Немецкий императорский дом Гогенцоллернов интересуется произведениями искусства, хранящимися в государственных музеях Германии. Сообщение немецких изданий Der Tagesspiegel и Der Spiegel о том, что власти уже несколько лет ведут секретные переговоры с главой дома Георгом Фридрихом Фердинандом вызвало бурную реакцию, тем паче, что, по сообщениям СМИ, Гогенцоллерны — помимо произведений искусства — выдвигают требования, которые «неприемлемы для государства». Ситуацию обсуждает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Дворец Цецилиенхоф (cc) Jean-Pierre Dalbéra

Гогенцоллерны, по сообщениям, претендуют на многое: архивы императорского дома, библиотеку прусских королей, а тот самый дворец Цецилиенхоф, где проходила Потсдамская конференция, нацелились сделать своей постоянной резиденцией. Несмотря на то, что просочившийся в прессу ответ их канцелярии министра культуры отмечает отсутствие оснований для далеко идущих переговоров, он же предлагает 24 июля встречу для обсуждения того, «есть ли еще решение этой проблемы».

СМИ, эксперты и историки Германии возмущены. Гогенцоллернам ставят на вид их «чистую жадность», в соответствии с которой они себя всегда вели, считают их требования нескромными, неразумными, антидемократичными, катастрофичными, вызывающими «смесь ужаса, веселья и неверия», а самому Геогру Фридриху припоминают специфическое поведение членов его семьи во времена нацистов. Но это эмоции, а что с юридической стороной вопроса? Ведь нередко достаточно сложно установить, где императорская семья вкладывала в страну, а где — в свою собственность, к тому же, имущество Гогенцоллернов дважды конфисковывалось. Но почему же при этом Гогенцоллерны недавно еще и расширили список требований к федеральным и местным властям? И почему утечка информации была организована только сейчас?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Гогенцоллерны вновь возвращаются на политическую сцену Германии?»