Киев, , 16:23 — REGNUM

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не верит, что стороны конфликта в Донбассе будут придерживаться перемирия, которое объявлено с 21 июля. Соответствующее заявление Тука сделал 18 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

«Кроме пункта о неиспользовании диверсионных акций, я не увидел существенной разницы. Это скорее информационная деталь, не более. Что касается моего личного отношения, есть такое выражение: «Не верю». Все согласятся, что мое недоверие имеет определенные основания. К сожалению, если не ошибаюсь, это уже 19-е или 20-е так называемое перемирие. Давайте вспомним, две-три недели назад мы каждый день теряли нескольких наших защитников. Это происходило во время очередного «хлебного перемирия»… У меня большие сомнения относительно желания Российской Федерации», — добавил Тука.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Иван Заяц считает, что Кремль пытается «усыпить» Украину очередным перемирием в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный заявил, что договоренность о бессрочном прекращении огня с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.

«Впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. В заявлении предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного периода», — рассказал Бессмертный.