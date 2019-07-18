Москва, , 16:39 — REGNUM

Рабочая группа Мосгоризбиркома рассмотрит первую жалобу отвергнутого кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Об этом 18 июля сообщил председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII cозыва Алексей Венедиктов на заседании штаба.

«На сегодняшнее утро поступило уже три заявления в рабочую группу отвергнутых кандидатов: Ирина Cобянина (28-й округ), Константин Лисица (33-й округ), Юлия Серебрянская (45-й округ). Всего их 57, то есть столько жалоб может быть в рабочей группе Мосгоризбиркома», — пояснил Венедиктов.

Он также сообщил, что 23 июля планирует встретиться с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой для обсуждения хода предвыборной кампании в Москве. На данный момент в рабочую группу Московской городской избирательной комиссии вошли три представителя Общественной палаты города Москвы.

«Уже сегодня — рассмотрение первой жалобы на рабочей группе в Мосгоризбиркоме под названием «Собянина против Собянина», — добавил Венедиктов.

Напомним, выборы в московский парламент пройдут 8 сентября 2019 года. В настоящий момент к участию в них допущены 233 кандидата.