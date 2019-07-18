Берлин, , 16:06 — REGNUM

Новому председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен будет непросто удовлетворить запросы представителей разных политических сил ЕС, заявила в четверг, 18 июля, эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование в Европарламенте (фон дер Ляйен набрала лишь на 9 голосов больше минимально необходимого — прим. ИА REGNUM ) показало, что парламент ЕС расколот, отметила эксперт.

«Фон дер Ляйен столкнётся с серьёзными противоречиями среди крайне левых и крайне правых, зелёных и либералов и каждый будет проталкивать свои идеи. Большинство критиков недовольны размытой программой новой главы Еврокомиссии и уверены, что она будет слабым председателем», — сказала Петровская.

К тому же выборы новых руководителей Евросоюза фактически «оставили на обочине страны центральной и юго-восточной Европы», которые вступили в ЕС после 2004 года, отметила эксперт: во главе Еврокомиссии, Европарламента, внешнеполитического ведомства и Европейского совета встали представители стран западной Европы.

«Это глубоко взволновало восточную часть Европы. Раньше там не чувствовали себя столь дискриминированными и забытыми, как сейчас. Такая ситуация продолжит раскалывать Евросоюз», — сказала Петровская.

Как сообщалось ранее, 16 июля депутаты Европарламента утвердили экс-министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Ранее ее кандидатура после длительных переговоры была согласована главами 28 стран-членов Евросоюза.