Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM

За единые образовательные стандарты Москвы и Минска выступила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина («Единая Россия») в Санкт-Петербурге, где проходит VI форум регионов России и Белоруссии.

По словам народной избранницы, все планы по взаимодействию двух стран «носят неполный характер без единых подходов в системе образования». В качестве примера Стенякина привела обучение белорусов в России согласно соглашениям, подписанным ещё в 1990-е годы. Так, существующая система правительственных квот, которые позволяют студентам из Белоруссии поступить в российский вуз без экзаменов и учиться бесплатно, нуждается в доработке. Это связано с тем, что на 2018−2019 годы таких квот выделено лишь 42. Для сравнения: в Польше только в Силезском университете в Катовицах иностранцам предоставлено около 250 бесплатных мест.

Екатерина Стенякина также указала на то, что проблемы возникают и на этапе сотрудничества между высшими школами.

«Системы высшего образования в России и Белоруссии не синхронизированы, что также мешает реализации общих социально-экономических и гуманитарных проектов на территории Союзного государства», — сказала депутат.

В заключение Стенякина обратила внимание на то, что, если системы образования Москвы и Минска будут существовать параллельно, а не единым целым, «построение Союзного государства может зайти в тупик».

ИА REGNUM ранее сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил наладить между регионом и Белоруссией обмен бизнес-делегациями, а также культурный обмен.

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