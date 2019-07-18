Москва, , 16:03 — REGNUM

В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,

Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России.

В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в единый реестр запрещённой информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter.

Ранее в рамках соблюдения закона о борьбе с оскорблением госсимволов Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить публикацию, на которой совершаются непристойные действия с флагом России. РКН действовал в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России. До этого похожее распоряжение было выдвинуто и в адрес Facebook, после того как в социальной сети появился герб РФ с изображением свастики. В июне YouTube подчинился Роскомнадзору в деле об оскорблении госсимволовПоводом для блокировки ряда роликов послужило оскорбление герба России, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что уведомление о блокировке роликов было направлено в YouTube на основании требования Генеральной прокуратуры России в рамках исполнения закона «О неуважении к государственным символам».