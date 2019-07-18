Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о преобразовании дипломатических миссий в шести европейских странах, сообщили 18 июля в пресс-службе главы государства.

Документ преобразует дипломатические миссии в столицах Сербии, Португалии, Словакии, Латвии, Болгарии и Эстонии в посольства. Помощник президента Казахстана Мурат Нуртлеуов считает, что прежний статус дипломатических миссий сдерживал развитие сотрудничества между Нур-Султаном и указанными странами.

Помощник главы государства считает, что подписанный указ придаст дополнительный импульс развитию отношений с важными партнерами Европейского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в хорватском городе Сплите открылось почетное консульство Казахстана и офиса партнерства АО Kazakh Invest. В торжественном мероприятии приняла участие министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

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