Москва, , 16:14 — REGNUM

Ситуация со строительством Юго-Восточной хорды Москвы вдоль могильника радиоактивных отходов стала возможна из-за потворства столичных властей строительным компаниям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Московской городской думы Елена Шувалова (КПРФ).

По её мнению, московское законодательство долгие годы делали наиболее удобным для строительных компаний.

«Московская власть работает на крупных строительных магнатов, причём как исполнительная, так и законодательная власть. Законы, правила, по которым живёт город, переписывались много лет в угоду интересов застройщиков», — отметила депутат Мосгордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС.

По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух — в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.

Угрозу радиоактивного заражения подтвердило российское отделение международной экологической организации Greenpeace, которая провела независимую экспертизу, после чего потребовала отменить строительство трассы на данном участке.

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