Москва, , 15:54 — REGNUM

Всего три жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы поступило в Мосгоризбирком. 18 июля планируется рассмотрение первой из них, рассказал журналистам заместитель главы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

«На сегодняшнее утро поступило уже три заявления в рабочую группу, три отвергнутых кандидата, а всего их 57», — цитирует слова Алексея Венедиктова на совместном заседании штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму РИА Новости.

Он отметил, что заявления подали Ирина Собянина, Константин Лисица и Юлия Серебрянская.

«Уже сегодня рассмотрение первой жалобы в Мосгоризбиркоме. Сегодня в 16 часов рассмотрение под названием «Собянина против Собянина», — добавил Алексей Венедиктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.