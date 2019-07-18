Москва, , 15:53 — REGNUM

Президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иркутскую область. Он проведёт там совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании примут участие члены правительства России, руководители ведомств и муниципальных образований. Путин кроме того осмотрит районы, которые пострадали от паводка, и пункты долговременного размещения, в которых находятся пострадавшие от стихии.

Также 19 июля президент посетит Магнитогорск (Челябинская область). Он примет участие в торжественной церемонии запуска агломерационной фабрики №5, которая станет подразделением горно-обогатительного производства на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Владимир Путин встретится с сотрудниками комбината и с врио губернатора области Алексеем Текслером.

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