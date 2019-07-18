Берлин, , 15:52 — REGNUM

Германия предлагает начать диалог с Турцией по вопросу спорной разведки полезных ископаемых на шельфе Кипра. 18 июля министерство иностранных дел Германии выразило свою обеспокоенность этой проблемой и готовность поддержать диалог.

«Министр иностранных дел Хайко Маас поговорил сегодня по телефону со своим турецким коллегой [Мевлютом] Чавушоглу о ситуации в восточной части Средиземного моря. Информация о незаконном бурении очень беспокоит нас. Мы готовы поддержать диалог для решения в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении ведомства на его официальной странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на совещании министров иностранных дел стран Европейского союза было одобрено введение санкций против Турции. Брюссель обвинил Анкару в проведении незаконной разведки месторождений углеводородного сырья у побережья Кипра. Турция отвергает обвинения и считает, что санкции «не стоит принимать всерьез».

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