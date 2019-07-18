Рим, , 15:38 — REGNUM

Итальянская газета La Repubblica существенно исказила слова премьер-министра страны Джузеппе Конте, заявили в четверг, 18 июля, в пресс-службе правительства, передает Affari Italiani.

La Repubblica опубликовала письмо Конте, написанное специально для этого издания, но заголовок и подзаголовок, подготовленные редакцией, резко искажают слова премьера.

Редакционный заголовок именует Конте «преданным партией «Лига», в подзаголовке сказано о «возможном ущербе Италии после предательства».

Искажение слов премьер-министра направлено на разжигание тех самых политических споров (касающихся предположительного конфликта внутри правящей коалиции), от которых Конте в этой же статье призвал отказаться, отметили также в пресс-службе.