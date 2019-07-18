Рим, , 15:31 — REGNUM

Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини в четверг, 18 июля, в интервью Corriere della Sera и La Repubblica подверг острой критике действия своих коллег по коалиции из «Движения 5 звезд».

В частности, Сальвини заявил, что «Движение» предало итальянских избирателей, поддержав кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, хотя заявления и намерения фон дер Ляйен, по словам Сальвини, не соответствуют тому выбору, который сделали итальянские избиратели на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

Кроме того, он подверг критике новые проволочки в принятии закона о частичной автономии для регионов Италии. Этот закон должен быть принят согласно коалиционному контракту правительства, напомнил Сальвини.

По его словам, если со стороны «Движения» последуют «еще три «нет», то «все изменится» — иными словами, «Лига» будет готова отказаться от коалиции в ее нынешнем виде.

В настоящее время рейтинг «Лиги» составляет около 37%, еще двух правых партий, «Братьев Италии» и «Вперед, Италия» — около 14% совокупно. В случае проведения досрочных выборов предполагается формирование правоцентристского правительства, в котором Сальвини займет пост премьер-министра.