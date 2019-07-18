Вильнюс, , 15:29 — REGNUM

В Литву сегодня, 18 июля, с коротким символическим визитом прибыли два истребителя пятого поколения ВВС США F-35, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным литовского минобороны, истребители приземлились на авиабазе НАТО в Шяуляй, а прибыли из Польши, где участвовали в военных учениях.

В Литве этот визит называют «символическим» и «знаковым», который говорит о том, «что Литва не останется наедине перед российской угрозой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны США и компания Lockheed Martin, основной разработчик и производитель истребителя пятого поколения F-35, в июне 2019 года договорились о поставке 478 истребителей. Общая стоимость контракта около 32 миллиардов долларов США.

Программа создания и производства новейшего истребителя-невидимки пятого поколения является самой дорогой военной программой США. Ее стоимость уже достигла 1,2 триллиона долларов. Тем не менее, несмотря на огромные финансовые вливания, у истребителя остаются проблемы с его надежностью и боеготовностью. Независимые эксперты в списке самых худших образцов вооружения Соединенных Штатов на первое место поставили истребитель F-35.