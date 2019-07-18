Киев, , 15:26 — REGNUM

На Украине нужно избавиться от некоторых министерств и усилить полномочия Антимонопольного комитета (АМКУ), чтобы обеспечить успех экономических реформ. Об этом 17 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

«Функции некоторых органов власти должны быть усилены, например, в нашей стране не существует Антимонопольного комитета. Хотя на бумаге он вроде бы существует, есть глава Антимонопольного комитета. Если бы у нас наладили работу Антимонопольного комитета, чтобы он выполнял свои функции, считайте, что половину реформ в стране сделали», — сказал Загородний.

Он предложил расформировать министерство информационной политики и провести реформу Пенсионного фонда.

«Если речь идет о министерстве информационной политики, как говорил один из советников президента, тут я соглашусь, оно не нужно. Эта структура лишняя. Давно нужно реформировать Пенсионный фонд, который не выполняет функцию фонда, а де-факто является передатчиком денег из бюджета на выплату пенсий. Там много чего можно отдать на аутсорсинг. Имущество можно продать, сократить персонал. Там работает 40 тыс человек, непонятно, чем они занимаются», — рассказал Загородний.

При этом он раскритиковал практику правительства Владимира Гройсмана, в котором должности вице-премьеров получили 16 человек.

«Вице-премьер — это тоже лишняя функция. Министр, которому подчинен аппарат, может сам справиться со своими задачами. Вице-премьер — это точно лишнее звено, не понятно, какими функциями он наделен… Это больше церемониальная должность», — добавил Загородний.

Также он предложил ликвидировать Государственное управление делами президента Украины.

«Оно давно должно быть ликвидировано, а имущество приватизировано. У нас государство до сих пор занимается производством водки. Житомирский ликероводочный завод находится в подчинении ДУСи», — напомнил Загородний.

Как сообщалось, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил о планах президента сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти.

«Речь также идет о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления министерств», — рассказал Рябошапка.

Также планируется сократить количество вице-премьеров, которые не возглавляют министерства.