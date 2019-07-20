Украина выбирает Верховную раду: все новости

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах прямо в день своей инаугурации, 20 мая.

Выборы проходят по смешанной системе — половина состава Верховной рады нового созыва (225 человек) будет сформирована на пропорциональной основе по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет 5%, по мажоритарным округам победитель выборов определяется простым большинством голосов. По всем предварительным соцопросам, безусловным лидером электральных симпатий является партия Зеленского «Слуга народа», соответственно, главная интрига выборов — сможет ли эта политическая сила сформировать единоличное правящее большинство в следующей Раде.