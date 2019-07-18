Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM

Между Ростовской областью и Белоруссией может быть налажен культурный обмен. С таким предложением выступил донской губернатор Василий Голубев в Санкт-Петербурге, где проходит VI Форум регионов России и Белоруссии.

По словам главы Донского региона, культурный обмен поможет укрепить связи между Ростовом-на-Дону и Минском. Так, например, предлагается продолжать обменные гастроли театров и выставки музеев.

«В сентябре запланированы гастроли Ростовского академического театра драмы имени Горького в Минск и Витебск. Белорусские зрители познакомятся со спектаклями «Донской театральной трилогии»: «Тихий Дон», «Матерь Человеческая», «Цыган», — отметил также Голубев.

Ранее ростовский губернатор предложил Минску продолжить обмен бизнес-делегациями.

ИА REGNUM уже сообщало, что на форуме в Санкт-Петербурге участники обсуждают «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».

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