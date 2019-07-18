Пекин, , 15:21 — REGNUM

Бывший вице-губернатор провинции Гуйчжоу на востоке Китая приговорен к пожизненному тюремному заключению за взяточничество, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Приговор был озвучен 18 июля Промежуточным народным судом Нанкина в провинции Цзянсу. Пу Бо признан виновным в получении денежных средств и недвижимости на общую сумму 71,26 млн юаней ($10,7 млн) лично или через посредников в период с 1998 по 2018 годы.

По данным суда, Пу, пользуясь своим должностным положением, только и занимался поиском личной выгоды путем лоббирования интересов третьих лиц в сфере бизнеса и карьерного продвижения по государственной службе в период с 1999 по 2017 годы.

Он также был лишен политических прав до конца жизни, а вся его личная собственность была конфискована. Незаконно заработанные деньги и собственность были также конфискованы и возвращены в государственную казну.

Как отметили в суде, Пу получил мягкое наказание, поскольку сознался в содеянном и выразил искреннее раскаяние, пойдя на сотрудничество со следствием. Пу согласен с приговором и обжаловать его не будет.

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