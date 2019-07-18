Вильнюс, , 15:18 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 18 июля, в парламенте ожидаемо представил на пост премьер-министра Саулюса Сквернялиса, который подал в отставку сразу после инаугурации Науседы 12 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правящая коалиция подошла к этому представлению в обновлённом виде. В неё входят Союз крестьян и зелёных Литвы, социал-трудовики, «Порядок и справедливость» и фракция Избирательной акции поляков Литвы — Союза Христианских семей. По словам советника премьера Скирмантаса Малинаускаса, предполагается, что в составе правительства сменится 4 министра. То есть по большому счёту «костяк» останется тем же. Однако точно поменяются главы министерств, которые отданы по коалиционному соглашению литовским полякам.

Это два едва ли не самых ключевых министерства — МВД, то есть все силовые ведомства: полиция, пожарные, пограничники (в Литве самая продолжительная внешняя граница ЕС, что обеспечивает особый подход к ведомству со стороны ЕС и программ различных структурных фондов), и министерство транспорта (напомним, что в Литве реализуется миллиардные проекты по строительству железной дороги Rail Baltica, ремонтируются и строятся дороги за средства помощи ЕС, вся логистика, грузовой транзит, часть портовой инфраструктуры подведомственно именно этому министерству).

Пока фамилии новых министров не объявляены, однако по словам президента Науседы, об этом станет известно в ближайшие дни. Возможно, на следующей неделе.