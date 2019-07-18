Москва, , 15:18 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека в РФ и региональные омбудсмены получают свидетельский иммунитет. Как передает корреспондент ИА REGNUM18 июля, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Устанавливается запрет на допрос в качестве свидетеля Уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченного по правам человека в субъекте РФ об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей

Одновременно омбудсмены в регионах станут лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении них будет приниматься руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по соответствующему субъекту РФ.

Вместе с тем в 2017 году Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе отчета в Госдуме предложила ввести иммунитет неприкосновенности для тех, кто обращается к омбудсмен, «есть случаи, когда люди ко мне обращаются, а пока я рассматриваю вопрос, подвергаются репрессиям, увольнениям», отмечала она.