Москва, , 15:08 — REGNUM

Российские военные не принимали участие в боевых действиях в провинции Идлиб в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ, распространённом сегодня, 18 июля.

Министерство Обороны Российской Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

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«Никаких российских «сухопутных войск» в Сирии не было и нет», — отметили в Минобороны, напомнив, что в провинции располагаются лишь наблюдательные посты военной полиции России. Соответствующая договорённость была достигнута между Москвой и Анкарой в 2017 году для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, ранее об участии российского спецназа в боях на северо-западе Сирии на стороне правительственных войск со ссылкой на командира повстанцев Наджи Мустафу сообщило агентство Reuters.