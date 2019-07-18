Нджамена, , 15:13 — REGNUM

Правительство Чада сняло ограничения на доступ к социальным сетям после 16 месяцев блокировок, передает CNN Africa.

«Я поручаю компетентным службам немедленно снять любые ограничения на доступ ко всем социальным сетям», — заявил в субботу, 13 июля, президент Чада Идрисс Деби .

С марта 2018 года жители Чада не имели доступа к социальным сетям, таким как WhatsApp, Facebook и Twitter.

Деби сказал, что ограничения были введены в целях безопасности, а Интернет был захвачен людьми со «злыми» намерениями.

«Для такой страны, как Чад, которая пережила темные времена, недопустимо, чтобы некоторые лица со злыми намерениями против мира и национального единства захватывали интернет», — сказал Деби .

Отключение социальных сетей началось почти сразу после того, как парламент страны рекомендовал внести поправку в конституцию, согласно которой Деби будет оставаться у власти до 2033 года.

Активисты, которые призывали к прекращению цензуры в интернете, заявили, что сайты были заблокированы, чтобы заставить недовольных жителей подчиниться.

Жителя Чада чувствовали «гнев, недовольство», поскольку они жили без интернета в течение одного года

Деби пришел к власти в 1990 году, и с тех пор в стране не было другого президента. В 2016 году правительство также закрыло интернет на восемь месяцев после спора о президентских выборах, который обеспечил пятый срок для Деби.

Представители организации «Интернет без границ» приветствовали решение об отмене запрета, но заявили, что «Интернет не должен использоваться для обслуживания политических интересов».

«Мы остаемся бдительными, теперь мы должны добиться снижения стоимости доступа и улучшения качества Интернета в Чаде. Мы призываем правительство, операторов связи и гражданское общество Чада сотрудничать в этом направлении», — сказал Абделькерим Якоб Кундугуми, директор Центральноафриканского подразделения организации «Интернет без границ» в своем заявлении.

По данным Всемирного банка, уровень проникновения интернета в Чаде очень низкий, и в 2017 году только 6,5% из более чем 15 миллионов жителей страны имели доступ к сети. Аналитики считают, что цензура в Интернете может еще больше снизить доступ граждан к социальным сетям.

Многие правительства в Африке блокируют доступ в интернет во время протестов и столкновений в своих странах.

Только в 2019 году Эфиопия, Судан, Зимбабве и Демократическая Республика Конго осуществили отключение интернета по разным причинам.