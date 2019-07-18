Киев, , 14:42 — REGNUM

Служба безопасности Украины впервые начала передавать Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) материалы, которые касаются коррупции топ-чиновников. Об этом 18 июля заявил на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики директор НАБУ Артем Сытник.

«Есть существенные сдвиги по расследованию громких, актуальных дел, в том числе тех, которые касаются обороны. Тут хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины, потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, которые касаются топ-чиновников, из СБУ. Такого раньше за четыре года не было никогда. Максимум приходили материалы, которые касались некрупных чиновников. Сейчас ситуация понемногу меняется… Я благодарен Ивану Баканову за существенные сдвиги по тем делам, которые мы расследуем», — сказал Сытник.

Он сообщил, что НАБУ расследует криминальные дела в отношении пяти депутатов Верховной рады, министров и губернаторов Украины.

«После нашей последней встречи мы активизировали работу с антикоррупционной прокуратурой: наработано более 30 подозрений. Сейчас они в очень ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами. В последнее время объявлено подозрение действующему министру, губернатору. Сегодня, надеюсь, будет объявлено подозрение еще одному высокопоставленному должностному лицу… Около 200 дел передано в суд. Эти дела касаются действующих народных депутатов, действующих министров, руководителей государственных органов… Это те дела, которые годами не рассматриваются. НАБУ надеется, когда заработает Антикоррупционный суд, прогресс по этим делам будет существенным», — рассказал Сытник.

Он также проинформировал, что Генеральная прокуратура Украины больше не может блокировать предоставление НАБУ международно-правовой помощи в расследовании уголовных дел.

«Наконец-то завершена процедура оформления права НАБУ на международно-правовую помощь. По завершению этой процедуры мое обращение было в Администрации президента еще в декабре 2015 года. Только в 2019 году этот вопрос был решен. Нерешенность этого вопроса давала возможность Генеральной прокуратуре постоянно блокировать или мешать международному сотрудничеству, что существенно влияло на ход расследования криминальных производств», — подытожил Сытник.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года НАБУ начало расследование в отношении компании «Киноквартал», которая принадлежит президенту Зеленскому, по подозрению в растрате средств Государственного агентства по вопросам кино.

По словам директора НАБУ Сытника, в начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации «Союз добровольцев» по осуществлению компанией «Киноквартал» коррупционного правонарушения. В частности, речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма «Я, Ты, Он, Она» этой компании. В Союзе добровольцев отметили, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, однако компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.