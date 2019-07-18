Хавасса, , 14:59 — REGNUM

Протестующие в эфиопском городе Хавасса заблокировали дороги и жгли шины в четверг, 18 июля, после того, как силы безопасности разогнали демонстрацию активистов за провозглашение нового региона для этнической группы сидама, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщения свидетелей.

Хавасса является столицей многоэтнического южного региона Эфиопии, но составляющий большинство этнос сидама требует, чтобы город стал столицей их нового регионального образования.

В четверг, 18 июля, почти все магазины были закрыты, в то время как протестующие, одетые в традиционные красно-бело-желтые полосатые шарфы и шляпы, направились к месту проведения запланированной встречи старейшин и молодежи этноса сидамо.

Активисты сообщили Reuters, что силы безопасности не позволили им получить доступ к месту встречи, и что мобильные данные были заблокированы, чтобы нарушить их координацию.

Сообщений о насилии не поступало. Эфиопские власти не дали непосредственных комментариев по поводу ситуации в Хавассе, расположенной в 275 км от столицы страны Аддис-Абебы.

Во вторник, 16 июля, Национальный избирательный совет попытался разрядить ситуацию в Хавассе, пообещав этносу сидама провести референдум о создании собственного региона в течение пяти месяцев. Но некоторые активисты заявили, что они уже просили референдум год назад, на что так и не поступило ответа. Конституция страны гарантирует право на референдум в течение года после обращения, но не говорит, что должно произойти, если он не состоится.

Федеральная система во второй по численности населения стране Африки призвана обеспечить более крупным этническим группам определенную степень автономии, сообщает издание. Но небольшие общины, такие как сидама, которые составляют около 5% от 105 миллионов человек, проживающих Эфиопии, жалуются на то, что не смогли воспользоваться этими привилегиями. Кроме сидама, не менее восьми этнических групп агитируют за провозглашение своих регионов.