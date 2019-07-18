Анкара, 18 июля 2019, 14:27 — REGNUM
Закрыв турецкий рынок для истребителей F-35 и поговаривая о возможном блокировании поставок запчастей для F-16, США сами подтолкнули Анкару к военному сотрудничеству с Россией и Китаем, отметил обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 18 июля, комментируя заявления Сергея Чемезова.
Как сообщалось ранее, глава «Ростеха» сказал журналистам, что Россия готова поставлять Турции истребители Су-35, если у властей этой страны будет такое желание. Ранее Дональд Трамп заявил, что после приобретения Турцией российских систем С-400 эта страна больше не сможет рассчитывать на покупку истребителей F-35.