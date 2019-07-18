Тегеран, 18 июля 2019, 14:18 — REGNUM
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает издание Fars.
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По данным агентства, на танкере может находиться до 1 миллиона баррелей контрабандной нефти. Задержание произошло недалеко от острова Ларак.
https://twitter.com/EnglishFars/status/1151805774009700352
Других подробностей не сообщается. Принадлежность судна той или иной стране пока неизвестна.
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Как сообщало ИА REGNUM, на днях В США появилась информация об исчезновении связи с панамским нефтяным танкером Riah, базирующимся в Объединённых Арабским Эмиратах. Предположительно, танкер мог быть захвачен иранскими военными.
Известно, что судно перестало подавать сигналы о своём месте положения в ночь на 13 июля. Позднее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе. Он пояснил, что танкер столкнулся с техническими проблемами в Персидском заливе и потерял ход. Корабль подал сигнал о помощи.